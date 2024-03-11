Аутсайдер Серии А уволил тренера после того, как он ударил головой игрока соперника
Клуб итальянского чемпионата Лечче уволил своего тренера по необычной причине.
Как сообщает пресс-служба "желто-красных", Роберто Д'Аверса лишен своего поста в связи с событиями, которые произошли после поединка Лечче и Вероны.
Речь идет о поведении Д'Аверсы, который после игры с "мастифами" ударил головой форварда соперника Тома Анри.
D’aversa a capocciate con Henry.— CosaSeiPerMe (@joseseiperme) March 10, 2024
Ehhhhhhhh ma…… pic.twitter.com/sSH2h70FPX
Итальянский специалист извинился перед французом в своих соцсетях, одновременно заявив, что он не бил нападающего Вероны.
"Я хотел бы извиниться перед всеми и одновременно кратко реконструировать печальный и неприятный эпизод, в котором я сыграл негативную роль в конце матча Лечче - Верона.
Я столкнулся с Анри лоб в лоб, но я не бил футболиста Вероны и не получал от него удара головой.
Это был физический контакт, очень плохой пример, неспортивный образ, рожденный большим напряжением и адреналином, но это не должно и не будет моим оправданием.
Я был неправ и прошу прощения. Я позволил себе увлечься жарой и потерял ясность ума, но не до такой степени, чтобы ударить другого человека. Это не принадлежит мне, я отвергаю это и не принимаю.
Я еще раз извиняюсь перед Анри, перед общественностью Лечче, Вероны и Италии, перед судьями, перед двумя клубами, перед моим руководством, моим персоналом и моей командой", - написал Роберто в своем Instagram.
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