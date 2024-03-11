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Аутсайдер Серии А уволил тренера после того, как он ударил головой игрока соперника

Косплей на Зидана не удался.
Сегодня, 11:26
Роберто Д'Аверса / Getty Images
Роберто Д'Аверса / Getty Images

Клуб итальянского чемпионата Лечче уволил своего тренера по необычной причине.

Как сообщает пресс-служба "желто-красных", Роберто Д'Аверса лишен своего поста в связи с событиями, которые произошли после поединка Лечче и Вероны.

Речь идет о поведении Д'Аверсы, который после игры с "мастифами" ударил головой форварда соперника Тома Анри.

Итальянский специалист извинился перед французом в своих соцсетях, одновременно заявив, что он не бил нападающего Вероны.

"Я хотел бы извиниться перед всеми и одновременно кратко реконструировать печальный и неприятный эпизод, в котором я сыграл негативную роль в конце матча Лечче - Верона.

Я столкнулся с Анри лоб в лоб, но я не бил футболиста Вероны и не получал от него удара головой.

Это был физический контакт, очень плохой пример, неспортивный образ, рожденный большим напряжением и адреналином, но это не должно и не будет моим оправданием.

Я был неправ и прошу прощения. Я позволил себе увлечься жарой и потерял ясность ума, но не до такой степени, чтобы ударить другого человека. Это не принадлежит мне, я отвергаю это и не принимаю.

Я еще раз извиняюсь перед Анри, перед общественностью Лечче, Вероны и Италии, перед судьями, перед двумя клубами, перед моим руководством, моим персоналом и моей командой", - написал Роберто в своем Instagram.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верона Серия А Лечче

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