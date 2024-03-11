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Футбол

Анчелотти сравнил между собой АПЛ и Ла Лигу

Для "Папы Карло" Испания лучше с тактитческой стороны.
Сегодня, 11:59
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Итальянец Карло Анчелотти, как специалист, работавший и в АПЛ, и в Ла Лиге сравнил между собой эти два чемпионата.

По словам наставника Реала, футбол в Англии является более интенсивным, однако, испанские команды более подкованы с тактической стороны.

"Ла Лига отличается от Премьер-лиги. В АПЛ большая интенсивность, но на тактическом уровне Ла Лига намного лучше английской. Если мы говорим об интенсивности и темпе, возможно, Премьер-лига лучше, но команды Ла Лиги имеют большее тактическое качество", - заявил Карло на пресс-конференции после игры с Сельтой

Напомним, ранее "турецкий Месси" прокомментировал свой первый гол за Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Карло Анчелотти Ла Лига

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