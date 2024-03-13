Аль-Хиляль установил мировой рекорд по количеству побед подряд

Аль-Хиляль установил уникальный мировой рекорд, одержав 28-ю победу кряду во всех турнирах.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии команда обыграла Аль-Иттихад со счетом 2:0.

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Данный результат превзошел достижение Нью-Сейнтс из Уэльса, которые в 2016 году выиграли 27 матчей подряд.

Ранее рекорд принадлежал нидерландскому Аяксу, который удерживал первенство по количеству побед кряду 44 года назад — 26 матчей.

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