Кочергин забил впервые с ноября и помог Ракуву одержать победу
Украинский полузащитник Ракува Владислав Кочергин помог своей команде обыграть Корону в перенесенном матче второго тура чемпионата Польши.
Украинец отличился результативным ударом на шестой минуте встречи, установив тем самым окончательный счет в поединке - 2:0.
3⃣0⃣✨ @VladKochergin10 #KORRCZ pic.twitter.com/oDDDZ9J6Og— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) March 13, 2024
Кочергин забил впервые с начала ноября, когда записал на свой счет гол и результативную передачу в поединке 1/16 финала Кубка Польши с ЛКС Лодзь (2:0).
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Всего в нынешнем сезоне украинский хавбек провел за Ракув 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал четыре ассиста.
Отметим, что Ракув продолжает борьбу за чемпионство. На данный момент команда с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, отставая от лидирующих Ягеллонии и Шленска на два балла.
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