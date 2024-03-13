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Кочергин забил впервые с ноября и помог Ракуву одержать победу

Украинский полузащитник записал на свой счет седьмой результативный удар в сезоне.
Вчера, 22:59
Владислав Кочергин / rakow.com
Владислав Кочергин / rakow.com

Украинский полузащитник Ракува Владислав Кочергин помог своей команде обыграть Корону в перенесенном матче второго тура чемпионата Польши.

Украинец отличился результативным ударом на шестой минуте встречи, установив тем самым окончательный счет в поединке - 2:0.

Кочергин забил впервые с начала ноября, когда записал на свой счет гол и результативную передачу в поединке 1/16 финала Кубка Польши с ЛКС Лодзь (2:0).

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Всего в нынешнем сезоне украинский хавбек провел за Ракув 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал четыре ассиста.

Отметим, что Ракув продолжает борьбу за чемпионство. На данный момент команда с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, отставая от лидирующих Ягеллонии и Шленска на два балла. 

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