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"Это для моей семьи и нашей страны": Забарный оценил дебютный гол за Борнмут

Украинец впервые забил за "вишен" и помог команде совершить безумный камбэк в матче АПЛ.
Сегодня, 14:50
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный прокомментировал свой дебютный гол за английскую команду и волевую победу над Лутоном в перенесенном матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

"Вишни" уступали после первого тайма в три мяча, но во второй половине встречи совершили камбэк и одолели соперника со счетом 4:3.

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"Это что-то невероятное. Когда ты проигрываешь 0:3 после первого тайма, очень трудно переключиться. Ты пропускаешь три гола, и это истощает. Но у нас отличная команда, мы быстро отреагировали. В перерыве мы проанализировали свои ошибки, тренер внес свои коррективы, и на второй тайм мы вышли с другим настроем.

Моя семья была на стадионе, и, конечно, этот гол стал особенным. Я не забиваю много мячей, но я хочу делать это как можно чаще. Для меня важно, что моя семья здесь. Это для них и нашей страны, потому что я знаю, что мой народ наблюдает за мной. Я очень горжусь тем, что является частью Украины. Желаю всего наилучшего своим соотечественникам.

Мы не собираемся останавливаться. Нам нужно продолжать набирать очки и быть как можно выше. Я знаю уровень этой команды.

Впереди всех украинцев ждет очень важная игра против Боснии и Герцеговины. Постараюсь сделать все от себя зависящее, помочь сборной победить и попасть на Евро", - сказал Забарный в комментарии BBC.

Ранее сообщалось, что в Борнмуте метко оценили дебютный гол Забарного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Илья Забарный

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