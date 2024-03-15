Нагельсманн выразил готовность вернуться в клубный футбол

Может даже подписать контракт до начала Евро-2024.

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн соскучился по работе в клубном футболе.

По словам местного специалиста, если поступит подходящее предложение, то он готов подписать контракт даже до начала Чемпионата Европы в родной стране.

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"Если до чемпионата Европы я получу предложение, которым буду доволен, с места, где мне будет комфортно, где я смогу себя проявить, то велика вероятность, что я подпишу контракт до Евро. Сейчас передо мной нет никаких предложений.

Вероятность, что что-то случится до чемпионата Европы, существует. Но также пока есть шанс, что ничего не произойдет. Такая ситуация де-факто, я не вру. Желание определиться с будущим - это нормально. Думаю, я этого хочу. Но пока предложений нет", - сказал 36-летний тренер.

Отметим, что пока на клубном уровне Юлиан успел поработать в Хоффенхайме и Баварии.

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