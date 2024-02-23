Нагельсманн объяснил тренерскую ситуацию в Баварии

Юлиан Нагельсманн объяснил, почему был так быстро уволен из Баварии.

По словам немецкого специалиста, есть клубы, которые дают тренеру время строить собственный проект, Бавария - не из таких.

В мюнхенском клубе от тренера требуют сиюминтуных результатов, потому он быстро потерял работу, а теперь и Томас Тухель покинет клуб.

"Я был назначен в Баварию с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые дают время. Юрген Клопп проработал в Ливерпуле пять лет, прежде чем впервые стал чемпионом. Пеп Гвардиола выиграл титул Лиги чемпионов с Манчестер Сити только через семь лет.

У тренеров Баварии не так уж много времени, чтобы что-то развивать", – цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

Ранее также сообщалось, на кого Анчелотти сделает ставку в конце сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!