Вест Хэм еще раз попытается подписать экс-капитана МЮ
Мойес не спускает глаз с Магуайра.
Дэвид Мойес не оставил надежд подписать Харри Магуайра, пишет The Sun.
Вест Хэм готов предложить за экс-капитана МЮ около 15 млн евро в то время, как Юнайтед хотел бы получить все 30.
При этом "молотобойцы", вероятно, согласятся сесть за стол переговоров, так как шотландец уже второе окно подряд настаивает на подписании Магуайра.
Напомним, что 31-летний англичанин провел в текущем сезоне 23 матча, в которых отличился двумя голами.
Ранее также тен Ха заявил, что ждет многого от матча с Ливерпулем.
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