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Вест Хэм еще раз попытается подписать экс-капитана МЮ

Мойес не спускает глаз с Магуайра.
Сегодня, 16:30
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Дэвид Мойес не оставил надежд подписать Харри Магуайра, пишет The Sun.

Вест Хэм готов предложить за экс-капитана МЮ около 15 млн евро в то время, как Юнайтед хотел бы получить все 30.

При этом "молотобойцы", вероятно, согласятся сесть за стол переговоров, так как шотландец уже второе окно подряд настаивает на подписании Магуайра.

Напомним, что 31-летний англичанин провел в текущем сезоне 23 матча, в которых отличился двумя голами.

Ранее также тен Ха заявил, что ждет многого от матча с Ливерпулем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: харри магуайр

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