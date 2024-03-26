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Один из лидеров Барселоны не чувствует поддержки от клуба и фанатов

Рафинья пока не рассматривает возможность смены команды.
Сегодня, 11:50
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья не ощущает поддержки от руководства, болельщиков и прессы. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Бразильский футболист считает, что его игровые достижения за клуб заслуживают более высокой оценки.

С момента своего перехода игрок постоянно ощущает критику. Однако, несмотря на это, Рафинья чувствует, что ему не хватает полной поддержки болельщиков, клубного руководства и прессы, что мешает ему раскрыть свой потенциал на поле.

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Вингер не является основным игроком в стартовом составе, и высокая цена его трансфера заставляет клуб задуматься о возможной продаже. Барселона планирует продать Рафинью, за более чем 80 миллионов евро.

Однако, клубы, заинтересованные в игроке, не готовы заплатить указанную сумму. В первую очередь к хавбеку есть интерес из Саудовской Аравии, но сам футболист пока не дал своего согласия на возможный трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья

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