В Барселоне удивлены молчанием ключевого игрока на предложение о новом контракте

Барселона намерена продлить контракт с защитником Рональдом Араухо, несмотря на интерес Баварии. Об этом сообщает издание Marca.

Мюнхенцы готовы заплатить за центрального защитника 100 миллионов евро, однако это предложение было сделано устно через посредника и не имеет официального статуса.

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В Барселоне считают Араухо ключевым игроком и не рассматривают вариант его продажи. Клуб уже предложил игроку новый контракт, который может быть рассчитан до 2029 года с увеличением зарплаты, но пока уругваец не принял решение по этому предложению.

Руководство Барселоны выражает намерена сохранить игрока в команде, надеясь на успешное продление контракта.

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