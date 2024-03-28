"Чувствую себя счастливым и гордым": Судаков прокомментировал выход на Евро-2024

Хавбек сборной Украины и донецкого Шахтера Георгий Судаков прокомментировал выход на Евро-2024.

По словам футболиста, он очень счастлив из-за того, что помог "желто-голубым" пройти на континентальное первенство.

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"Чувствую себя таким счастливым и таким гордым, что помог нам квалифицироваться на Евро на этой неделе. Я хочу посвятить эту победу всем украинцам. Мы любим нашу нацию и наш народ.

Не могу дождаться, чтобы представить нашу страну в Германии этим летом", - написал Судаков в Instagram.

Напомним, во вторник, 26 марта, Украина победила Исландию в финале плей-офф квалификации на Чемпионат Европы, а Георгий отдал ассист и стал лучшим игроком матча по версии статистических порталов.

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