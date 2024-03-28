Представитель Баварии оценил вероятность приглашения Алонсо на пост тренера

Член совета директоров Баварии Ули Хенесс ответил, может ли тренер леверкузенского Байера возглавить мюнхенский клуб.

По словам представителя "ротен", подписание испанского специалиста на пост наставника команды является невероятно сложной задачей.

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"Думаю, будет очень трудно подписать Хаби Алонсо, если не сказать невозможно.

Я точно могу представить себе, что он останется в Байере и продолжит там работать", - приводит слова Хенесса инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Das Erste.

Ранее сообщалось, что Баварию может возглавить бывший тренер Манчестер Юнайтед.

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