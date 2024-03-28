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Представитель Баварии оценил вероятность приглашения Алонсо на пост тренера

Мюнхенский клуб хотел бы переманить наставника Байера.
Вчера, 22:39
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Член совета директоров Баварии Ули Хенесс ответил, может ли тренер леверкузенского Байера возглавить мюнхенский клуб.

По словам представителя "ротен", подписание испанского специалиста на пост наставника команды является невероятно сложной задачей.

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"Думаю, будет очень трудно подписать Хаби Алонсо, если не сказать невозможно.

Я точно могу представить себе, что он останется в Байере и продолжит там работать", - приводит слова Хенесса инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Das Erste.

Ранее сообщалось, что Баварию может возглавить бывший тренер Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария байер Хаби Алонсо Ули Хеннес

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