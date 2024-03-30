Тухель: Поздравляю Байер с чемпионством

Наставник Баварии признал, что его команда не сможет отыграть отрыв в 13 очков.

Наставник Баварии Томас Тухель поделился мыслями о проигрыше от Боруссии Дортмунд.

Прежде всего, немецкий наставник поздравил леверкузенский Байер с завоеванием чемпионства, хотя, теоретические шансы отыграть отрыв у "красных" остаются.

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"Да, борьба за чемпионство закончена. Поздравляю Байер с победой в Бундеслиге", - сказал Тухель.

Также тренер мюнхенцев высказался об игре своей команды в целом.

"Мы очень разочарованы тем, как мы сыграли. Мы не чувствовали командного духа и страсти ни на одном этапе игры, которые необходимы для победы в футбольных матчах. В целом, это была средняя игра, и обе команды не показали хорошей игры, но мы сделали недостаточно и нам не хватало основ футбола. Нам также не повезло в некоторых ключевых моментах, таких как шанс Гарри Кейна на 26-й минуте", - заявил Томас.

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