iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тухель: Поздравляю Байер с чемпионством

Наставник Баварии признал, что его команда не сможет отыграть отрыв в 13 очков.
Вчера, 22:50
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Наставник Баварии Томас Тухель поделился мыслями о проигрыше от Боруссии Дортмунд.

Прежде всего, немецкий наставник поздравил леверкузенский Байер с завоеванием чемпионства, хотя, теоретические шансы отыграть отрыв у "красных" остаются.

Читай также: Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд

"Да, борьба за чемпионство закончена. Поздравляю Байер с победой в Бундеслиге", - сказал Тухель.

Также тренер мюнхенцев высказался об игре своей команды в целом.

"Мы очень разочарованы тем, как мы сыграли. Мы не чувствовали командного духа и страсти ни на одном этапе игры, которые необходимы для победы в футбольных матчах. В целом, это была средняя игра, и обе команды не показали хорошей игры, но мы сделали недостаточно и нам не хватало основ футбола. Нам также не повезло в некоторых ключевых моментах, таких как шанс Гарри Кейна на 26-й минуте", - заявил Томас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Томас Тухель

Статьи по теме

Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Представитель Баварии оценил вероятность приглашения Алонсо на пост тренера Представитель Баварии оценил вероятность приглашения Алонсо на пост тренера
Лидер сенсационного Байера высказался о возможности сменить клубную прописку Лидер сенсационного Байера высказался о возможности сменить клубную прописку
Тухель получает более чем в два раза больше чем Алонсо Тухель получает более чем в два раза больше чем Алонсо
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:43
Европа23:43
Милан сумел обыграть на выезде Фиорентину
Европа23:40
"Если бы он играл за МЮ, то стоил бы 100 млн евро": Реакция Сети на игру Ярмолюка
Бокс23:15
Украинец Рагимов грубо нокаутировал соперника и завоевал чемпионский пояс
22:59
Хет-трик Роналду принес Ан-Насру победу над Аль-Таи
Европа22:50
Тухель: Поздравляю Байер с чемпионством
Европа22:23
Киммих - о поражении от Боруссии: Во втором тайме мы играли так будто это был спарринг
Украина22:19
Легендарному футбольному хиту Украины исполнилось 10 лет
Европа21:53
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:49
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Украина21:40
Суперлига: Прикарпатье-Говерла в овертайме дожало Киев-Баскет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK