iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определилось, сможет ли Левандовски сыграть против Реала

Поляк не получит наказание за умышленное получение желтой карточки.
Сегодня, 13:22
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард Барселоны Роберт Левандовски сможет принять участие в матче против Реала. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Поляк заработал умышленную желтую карточку в матче против Лас-Пальмаса (1:0), ввиду чего он "обнулился" в преддверии Эль-Класико.

Читай также: Клубы из Саудовской Аравии предлагают Левандовски космические деньги за переход

Отметим, судья Матео Бускетс не указал в протоколе, что Левандовски специально получил желтую карточку, поэтому его не ожидает дополнительное наказание.

Третья сторона может подать жалобу, но срок подачи истекает сегодня в два часа дня по местному времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

Статьи по теме

Лидер Барселоны высказался о шансах на победу в Лиге Чемпионов Лидер Барселоны высказался о шансах на победу в Лиге Чемпионов
Защитник Барселоны летом станет игроком мадридского клуба Защитник Барселоны летом станет игроком мадридского клуба
Хави готов остаться в Барселоне, если клуб выполнит его требования Хави готов остаться в Барселоне, если клуб выполнит его требования
Барселона пытается убедить Хави остаться в клубе Барселона пытается убедить Хави остаться в клубе
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа14:53
В Реале задумываются над необходимостью подписывать нового защитника
Европа14:48
Новичок Шахтера поделился впечатлениями об Украине
Бокс14:30
Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете: прогноз на титульный бой
Европа14:20
Владелец Челси встал на защиту футболистов клуба
Европа14:10
Довбик попал в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги
Европа13:55
Пользователи захейтили Джорджину за пафосное видео, сравнив с женой Месси
Европа13:22
Определилось, сможет ли Левандовски сыграть против Реала
Европа13:17
Лидер Барселоны высказался о шансах на победу в Лиге Чемпионов
Бокс12:58
Чисора рассказал, что Фьюри не стоит делать в бою с Усиком
Европа12:51
Окружение Мбаппе негодует из-за его замены в матче с Марселем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK