Определилось, сможет ли Левандовски сыграть против Реала

Поляк не получит наказание за умышленное получение желтой карточки.

Форвард Барселоны Роберт Левандовски сможет принять участие в матче против Реала. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Поляк заработал умышленную желтую карточку в матче против Лас-Пальмаса (1:0), ввиду чего он "обнулился" в преддверии Эль-Класико.

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Отметим, судья Матео Бускетс не указал в протоколе, что Левандовски специально получил желтую карточку, поэтому его не ожидает дополнительное наказание.

Третья сторона может подать жалобу, но срок подачи истекает сегодня в два часа дня по местному времени.

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