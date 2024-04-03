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Довбик и легендарный Шевченко: Жирона опубликовала красочный постер с украинцами

Каталонцы поздравили форварда сборной Украины.
Сегодня, 00:51
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 30-го тура Ла Лиги Жирона переиграла Бетис (3:2). 

Одним из героев встречи стал украинец Артем Довбик, который оформил дубль, прервав безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.

Читай также: Довбик попал в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги

Довбик стал первым украинцем, который за последние 18 лет сумел забить более 15 голов в топ-5 европейских лигах. Артем повторил достижение Андрею Шевченко, который в сезоне 2005/06 сумел забить 19 голов за Милан в Серии А.

Пресс-служба Жирона поздравила Артема с этим достижением и опубликовала постер с Довбиком и Шевченко.

Напомним, бывший игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ

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