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Бывший тренер Баварии бредит работой в Барселоне

Флик уже придумал, как улучшить игру каталонского клуба.
Сегодня, 00:52
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Ханс-Дитер Флик изъявил желание возглавить Барселону. Об этом сообщает Diario Sport.

Бывший главный тренер Баварии "безумно" хочет получить работу в каталонском клубе. 59-летний специалист крайне заинтересован в поиске новой команды топового уровня.

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В то же время руководство "сине-гранатовых" пока откладывает решение, предпочитая дождаться окончания текущего сезона, ведь, возможно, Хави останется на посту тренера.

В свою очередь Флик готов подождать и уже начал анализировать игру каталонцев, продумывая тактические идеи на будущее.

Напомним, немецкий специалист до осени прошлого года работал со сборной Германии, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов и ему на смену пришел Юлиан Нагельсманн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ханс-Дитер Флик

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