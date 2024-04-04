Почеттино - о победной тактике: Игрокам Челси нужно вести себя иначе

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о моральном состоянии подопечных.

"Достаточно посмотреть игру против Бернли. Думаю, что если мы хотим побеждать и соответствовать стандартам Челси, нужно во многом вести себя иначе. Нужно быть собранными, проявлять больше агрессии. Не прятаться за спину соперника и всегда просить мяч. Возможно, у нас не так много шансов забить, но мы должны быть сильными. Чтобы выигрывать матчи, важно не только владеть мячом.

Мы не можем быть выставочной командой, которая играет в футбол, чтобы получать удовольствие. Мы должны соревноваться. Поэтому я был расстроен и разочарован после игры с Бернли. Мы пытались создавать моменты, но после этого нам нужно было бежать. Почему? Потому что мы Челси. Мы должны играть с Бернли так же, как с Манчестер Юнайтед или Реалом, потому что, если мы хотим победить, мы должны уважать все аспекты игры".

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"Подход к игрокам сегодня отличается от того, что было 20-30 лет назад. Нужно объяснять, разговаривать. Игроки сегодня очень чувствительны. Они должны проникнуться идеей и понять, что у нас получается хорошо, а что нужно улучшить", – сказал аргентинец в интервью BBC.

Напомним, за 28 туров АПЛ Челси занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 40 баллов.

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