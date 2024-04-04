iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Почеттино - о победной тактике: Игрокам Челси нужно вести себя иначе

Аргентинец призвал поменять ментальность футболистов.
Сегодня, 18:49
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о моральном состоянии подопечных.

"Достаточно посмотреть игру против Бернли. Думаю, что если мы хотим побеждать и соответствовать стандартам Челси, нужно во многом вести себя иначе. Нужно быть собранными, проявлять больше агрессии. Не прятаться за спину соперника и всегда просить мяч. Возможно, у нас не так много шансов забить, но мы должны быть сильными. Чтобы выигрывать матчи, важно не только владеть мячом.

Мы не можем быть выставочной командой, которая играет в футбол, чтобы получать удовольствие. Мы должны соревноваться. Поэтому я был расстроен и разочарован после игры с Бернли. Мы пытались создавать моменты, но после этого нам нужно было бежать. Почему? Потому что мы Челси. Мы должны играть с Бернли так же, как с Манчестер Юнайтед или Реалом, потому что, если мы хотим победить, мы должны уважать все аспекты игры".

Читай также: Почеттино ответил на вопрос, сыграет ли еще в этом сезоне Нкунку

"Подход к игрокам сегодня отличается от того, что было 20-30 лет назад. Нужно объяснять, разговаривать. Игроки сегодня очень чувствительны. Они должны проникнуться идеей и понять, что у нас получается хорошо, а что нужно улучшить", – сказал аргентинец в интервью BBC.

Напомним, за 28 туров АПЛ Челси занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 40 баллов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

Статьи по теме

Челси определился с судьбой капитана клуба Челси определился с судьбой капитана клуба
Челси - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии Челси - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии
Почеттино ответил на вопрос, сыграет ли еще в этом сезоне Нкунку Почеттино ответил на вопрос, сыграет ли еще в этом сезоне Нкунку
Челси не собирается по окончании сезона продавать своего защитника Челси не собирается по окончании сезона продавать своего защитника
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Челси определился с судьбой капитана клуба
Украина20:48
Ворскла минимально обыграла Полесье в скучном полуфинале Кубка Украины
Украина20:23
Никто держать не будет: Суркис высказался о возможном уходе Шапаренко
Европа20:20
Голкипер Манчестер Сити высказался о возможном уходе из клуба
Европа19:56
Зинченко: Арсенал в матчах против Ман Сити и Ливерпуля показал, что готов бороться за чемпионство
Другие19:51
WrestleMania XL: расписание и результаты боев
Европа19:24
Легенда Манчестер Юнайтед призвал дать Рэшфорду "пинка под зад"
Украина19:15
Полесье и Ворскла выпустили дисквалифицированных игроков на матч Кубка Украины: действительно ли это так?
Европа18:49
Почеттино - о победной тактике: Игрокам Челси нужно вести себя иначе
Европа18:25
Арсенал может приобрести одного из основных игроков Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK