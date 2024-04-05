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Эвертону грозит новое снятие очок за нарушение финансового фэйр-плей

Клуб Миколенко могут снова наказать за большие убытки.
Сегодня, 11:51
С Эвертона могут снять очки / Getty Images
С Эвертона могут снять очки / Getty Images

Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко, могут лишить трех очков в турнирной таблице английской Премьер-лиги за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

Ливерпульский клуб опубликовал отчет по деятельности за сезон-2022/23, в которой указал общий оборот в размере 172,2 миллиона фунтов стерлингов. В то же время убытки "ирисок" составили 89,1 миллиона фунтов. Они добавились к убыткам в 45 миллионов фунтов в сезоне-2021/22 и 121 миллиона фунтов в сезоне-2020/21.

Как сообщает Football Insider, сейчас общая сумма убытков Эвертона оценивается в 330,6 миллиона фунтов, что в значительной степени связано со строительством нового стадиона Брэмли-Мур Док.

Читай также: В АПЛ могут изменить наказание за нарушение финансовых правил

Сейчас продолжается второе слушание по делу Эвертона, а официальное решение будет вынесено 8 апреля.

Напомним, ранее с Эвертона сняли десять очков за нарушение финансового фэйр-плей, но позже клубу вернули четыре балла.

На данный момент "ириски" занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 26 пунктов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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