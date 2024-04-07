ПСЖ - Клермон: Обзор и результат матча Чемпионата Франции 06.04.2024
В рамках 28-го тура Чемпионата Франции ПСЖ на своем поле встретился с Клермоном.
Поскольку, парижане уже почти гарантировали себе чемпионство, то в этой встрече против аутсайдера Лиги 1 на поле вышел почти полностью резервный состав, и это отчасти сыграло злую шутку со столичным грандом.
Ближе к завершению первого тайма Хабиб Кейта классным ударом открыл счет в матче, выведя гостей вперед.
После этого Клермон качественно действовал в защите, и Луису Энрике пришлось выпускать Килиана Мбаппе, чтобы спасать эту встречу. Этот план, собственно говоря, сработал почти на отлично.
Мбаппе появился на поле на 67-ой минуте, а на 85-ой минуте выступил в роли ассистента для Гонсалу Рамоса, который спас хотя бы ничью для ПСЖ.
На большее у лидера Лиги 1 не хватило времени, хотя по статистике их победа была бы справедливой.
Статистика матча Чемпионата Франции ПСЖ - Клермон
ПСЖ - Клермон 1:1
Голы: Рамос, 85 - Кейта, 32
xG: 2.55 - 0.39
Удары: 23 - 6
Удары в створ ворот: 7 - 3
Владение мячом: 72% - 28%
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