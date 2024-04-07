Защитник Атлетико находится в шаге от ухода из клуба
Эрмосо не подпишет новый договор.
Защитник Атлетико Марио Эрмосо не получал предложений от клуба касаемо продления контракта.
По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны не ведут никаких переговоров касаемо нового соглашения, что ведет к уходу испанца этим летом на правах свободного агента.
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При этом, Ювентус и Интер, которые претендуют на центрбека, также не связывались с его агентами для обсуждения потенциального сотрудничества.
В текущем сезоне на счету Эрмосо один гол в 23 матчах Ла Лиги.
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