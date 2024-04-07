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Защитник Атлетико находится в шаге от ухода из клуба

Эрмосо не подпишет новый договор.
Сегодня, 13:15
Марио Эрмосо / Getty Images
Марио Эрмосо / Getty Images

Защитник Атлетико Марио Эрмосо не получал предложений от клуба касаемо продления контракта.

По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны не ведут никаких переговоров касаемо нового соглашения, что ведет к уходу испанца этим летом на правах свободного агента.

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При этом, Ювентус и Интер, которые претендуют на центрбека, также не связывались с его агентами для обсуждения потенциального сотрудничества.

В текущем сезоне на счету Эрмосо один гол в 23 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Марио Эрмосо

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