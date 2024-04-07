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Ювентус - Фиорентина 1:0: обзор матча и результат игры 07.04.2024

Туринцы благодаря голу защитника Гатти прервали четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате.
Вчера, 23:48
Ювентус обыграл Фиорентину / Getty Images
Ювентус обыграл Фиорентину / Getty Images

В воскресенье, 7 апреля, Ювентус в рамках 31-го тура итальянской Серии А принимал на своем поле Фиорентину.

Подопечным Массимилиано Аллегри удалось одержать победу впервые за пять последних поединков чемпионата, одолев соперника со счетом 1:0.

Единственным в противостоянии стал гол Федерико Гатти на 21-й минуте. Защитник Ювентуса после подачи углового успешно добил отскочивший от стойки мяч в пустые ворота.

В дальнейшем туринцы отдали инициативу сопернику, но Фиорентина не смогла воплотить в результат свои статистические показатели, а "бьянконери" сохранили минимальное преимущество.

Ювентус, набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Фиорентина с 43 баллами расположилась на десятой строчке.

Статистика матча Ювентус - Фиорентина 31-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Фиорентина 1:0

Гол: Гатти, 21

Ожидаемые голы (xG): 1.80 - 0.60
Владение мячом: 25% - 75%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 5 - 6
Фолы: 16 - 8
Атаки: 54 - 112

Ювентус: Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо (Алькарас, 75), Локателли, МакКенни, Рабио, Костич (Илинг-Джуниор, 59), Кьеза (Йилдиз, 59), Влахович (Кен, 86)

Фиорентина: Терраччано, Кайоде (Додо, 84), Миленкович, Раньери, Бираги, Мандрагора (Лопес, 46), Бонавентура, Гонсалес, Барак (Нзола, 61), Куамэ (Бельтран, 61), Белотти (Соттил, 46)

Предупреждения: Камбиазо, 69, Йилдиз, 87 - Бельтран, 90+3.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус фиорентина чемпионат Италии Серия А

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