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С Эвертона снова сняли очки за нарушение финансовых правил АПЛ

Команда Виталия Миколенко получила второй штраф, который приблизил ее к зоне вылета.
Сегодня, 16:43
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Эвертон получил еще один штраф за нарушение правил Английской Премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию (PSR).

Как сообщает The Athletic, с "ирисок" сняли два очка в качестве штрафа, наложенному независимой комиссией. Он относится к трехлетнему отчетному периоду, заканчивающемуся в сезоне-2022/23.

В результате вычета двух баллов команда Виталия Миколенко опустилась на 16-е место и теперь имеет 27 очков, что всего на два больше, чем у Лутон Таун, который идет в зоне вылета.

https://theathletic.com/uk/
https://theathletic.com/uk/

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Напомним, что в ноябре 2023 года Эвертон был оштрафован на 10 очков за нарушение PSR. Но в феврале этого года в результате апелляции мерсисайдского клуба штраф был сокращен до шести баллов.

Эвертон уже сообщил, что он собирается обжаловать данный штраф. Премьер-лига также может обжаловать решение независимой комиссии, чтобы ужесточить наказание.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ

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