В Реале недовольны качеством газона на Бернабеу

Эту же проблему ранее отмечали и соперники "сливочных".

В мадридском Реале остались недовольны качеством газона во время матча с Ман Сити, пишет Relevo.

Отметим, что ранее также Пеп Гвардиола и игрока "горожан" также отмечали плохой газон.

В Реале знают об этой проблеме еще с прошлого сезона. Тренерский штабю отмечал, что плохой газон замедляет команду, что особенно заметно на флангах.

Однако до сих пор решение не было найдено. Предполагается, что на качество покрытия влияют ремонтные работы на стадионе, а также изменения света и воздуха при открытии/закрытии крыши.

После матча клубные агрономы взяли пробы грунта, чтобы снова попробовать отыскать решение.

Напомним, что обзор поединка Реал - Манчестер Сити доступен на нашем сайте.

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