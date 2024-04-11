Симеоне едва не подрался со спортивным директором Боруссии

Сегодня, 12:15

Сегодня, 12:15

Во время поединка Лиги чемпионов произошел жаркий эпизод.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Атлетико переиграл Боруссию Дортмунд (2:1).

Во время поединка наставник испанцев Диего Симеоне и спортивный директор Дортмунда Себастьян Кель эмоционально выясняли отношения.

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Кель высказал свои претензии Диего, когда Атлетико продолжил атаковать, игнорируя травмированного Джана на газоне.

Симеоне агрессивно ответил специалисту, но до драки не дошло.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Атлетико - Боруссия Дортмунд.

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