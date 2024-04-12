Легенда Ливерпуля: Не считаю Холанда игроком мирового класса

Джейми Каррагер назвал футболистов, которые по его мнению были лучше Эрлинга.

Экс-защитник Ливерпуля, а ныне английский телеэксперт Джейми Каррагер поделился мыслями об уровне Эрлинга Холанда.

По словам бывшего футболиста, норвежский форвард не является игроком мирового уровня, и, по крайней мере, на данный момент не достиг уровня мастерства Тьерри Анри, Луиса Суареса или Харри Кейна.

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"Эрлинг Холанд - это действительно роскошный футболист. Он, несомненно, является одним из лучших бомбардиров мира, но ему еще предстоит стать игроком мирового класса.

Чтобы стать действительно таким игроком, вам нужно больше, чем одна качественная черта. Подумайте о лучших нападающих Премьер-лиги за последние 20 лет: Тьерри Анри, Луиса Суареса или Гарри Кейна - они имели или имеют большое влияние на большие матчи независимо от того, забивают они или нет. Все они могли бы играть за любую команду в мире и наносить впечатляющее количество ударов.

В целом Холанд пока не на таком уровне, как эти нападающие, его три последние игры против центральных защитников высокого класса подтверждают, что, несмотря на все его величие в штрафной площадке, он является неготовым футболистом.

Норвежец не выполняет высокий прессинг, не держит хорошо мяч, не демонстрирует выдающуюся физическую форму на своей половине поля и не связывает игру со своими полузащитниками. Он безоговорочный 9-й номер старой школы - тип нападающего, которого мы считали вымершим на элитном уровне современной игры, пока на сцену не вырвался Холанд", - написал Караггер в своей колонке для издания The Telegraph.

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