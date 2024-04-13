Атлетико установил антирекорд эпохи Симеоне

В рамках 31-го тура Чемпионата Испании ]Атлетико победил Жирону со счетом 3:1.

Несмотря на это, без "ложки дегтя" для мадридцев в этом матче не обошлось, ведь из-за гола в исполнении Артема Довбыка они установили антирекорд эпохи нынешнего тренера команды Диего Симеоне.

"Матрасники" непременно пропускали в последних десяти матчах подряд, что произошло впервые во время управления аргентинского специалиста, который возглавляет клуб с 2011.

Более того, вообще последний раз это происходило 20 лет назад, а именно в 2004 году.

Отметим, что несмотря на не самую лучшую игру в обороне Атлетико продолжает борьбу в Лиге чемпионов и имеет хорошие шансы на попадание в следующий розыгрыш турнира, занимая 4 место в Ла Лиге.

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