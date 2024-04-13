Атлетико - Жирона 3:1: обзор матча и результат игры 13.04.2024

В составе "матрасников" нашелся свой герой в лице лучшего бомбардира в истории клуба.

В субботу, 13 апреля, в Мадриде на Цивитас Метрополитано прошел матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором Атлетико принимал Жирону.

В стартовом составе каталонцев традиционно вышел Артем Довбик, он же стал автором первого гола встречи.

На 4-й минуте Ян Коуту прострелил на дальнюю штангу, где украинский форвард спокойно переправил мяч в уже пустые ворота.

Источник: Getty Images

Изначально хозяева поля вышли играть при схеме 4-4-2 в обороне, как это было в Лиге чемпионов против Боруссии Дортмунд. Однако в этот день оборона мадридского клуба не справлялась, а потому спустя 20 минут Диего Симеоне вернулся к более привычным 5-3-2.

И именно с этого момента "кольчонерос" переломили ход игры, к чему не были готовы гости. Ситуация привела к штрафному у ворот Пауло Гассаниги в середине первого тайма, с которого Атлетико заработал пенальти.

Антуан Гризман подошел к мячу и точным ударом в правый нижний угол отправил его в сетку ворот соперника.

Но еще до перерыва подопечные Симеоне вышли вперед: Альваро Мората с фланга навесил на линию вратарской, откуда Анхель Корреа ударом головой замкнул подачу.

А на старте второго тайма Гризманн увеличил свое количество забитых голов в составе Атлетико. Мяч от защитника Жироны очень удачно отскочил к французу, который с правой ноги мощно пробил над вратарем. Именно на свою нерабочую ногу он и указал во время празднования.

Источник: Getty Images

Главный тренер гостевой команды Мичел попытался заменами исправить ситуацию, но у него ничего не получилось.

Атлетико завоевал три очка, которые приблизили его к Жироне, которая идет третьей - теперь между командами всего четыре очка.

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Статистика матча Атлетико - Жирона 31-го тура Ла Лиги

Атлетико - Жирона 3:1

Голы: Гризманн, 34 (пен.), 50, Корреа, 45+6 - Довбик, 4.

Ожидаемые голы (xG): 1,84 - 1,80

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 17 - 12

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 18 - 12

Атлетико: Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Витсель, 46) - Рикельме (Лино, 68), Де Пауль (Аспиликуэта, 75), Коке, Сауль (Мората, 41) - Гризманн (Льоренте, 68), Корреа.

Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Лопес (Мартинес, 65), Блинд, Гутьеррес - Коуту, Ромеро (Торре, 57), А. Гарсия, Эррера (Порту, 65), Савио (Валери, 83) - Довбик (Стуани, 83).

Предупреждения: Сауль, Корреа, Льоренте - Эррера, Коуту.

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