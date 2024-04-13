iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико - Жирона 3:1: обзор матча и результат игры 13.04.2024

В составе "матрасников" нашелся свой герой в лице лучшего бомбардира в истории клуба.
Сегодня, 17:12
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

В субботу, 13 апреля, в Мадриде на Цивитас Метрополитано прошел матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором Атлетико принимал Жирону.

В стартовом составе каталонцев традиционно вышел Артем Довбик, он же стал автором первого гола встречи.

На 4-й минуте Ян Коуту прострелил на дальнюю штангу, где украинский форвард спокойно переправил мяч в уже пустые ворота.

Источник: Getty Images

Изначально хозяева поля вышли играть при схеме 4-4-2 в обороне, как это было в Лиге чемпионов против Боруссии Дортмунд. Однако в этот день оборона мадридского клуба не справлялась, а потому спустя 20 минут Диего Симеоне вернулся к более привычным 5-3-2.

И именно с этого момента "кольчонерос" переломили ход игры, к чему не были готовы гости. Ситуация привела к штрафному у ворот Пауло Гассаниги в середине первого тайма, с которого Атлетико заработал пенальти. 

Антуан Гризман подошел к мячу и точным ударом в правый нижний угол отправил его в сетку ворот соперника.

Но еще до перерыва подопечные Симеоне вышли вперед: Альваро Мората с фланга навесил на линию вратарской, откуда Анхель Корреа ударом головой замкнул подачу.

А на старте второго тайма Гризманн увеличил свое количество забитых голов в составе Атлетико. Мяч от защитника Жироны очень удачно отскочил к французу, который с правой ноги мощно пробил над вратарем. Именно на свою нерабочую ногу он и указал во время празднования.

Источник: Getty Images

Главный тренер гостевой команды Мичел попытался заменами исправить ситуацию, но у него ничего не получилось.

Атлетико завоевал три очка, которые приблизили его к Жироне, которая идет третьей - теперь между командами всего четыре очка.

Читай также: Оболонь и Минай в укороченных составах поделили очки

Статистика матча Атлетико - Жирона 31-го тура Ла Лиги

Атлетико - Жирона 3:1
Голы: Гризманн, 34 (пен.), 50, Корреа, 45+6 - Довбик, 4.

Ожидаемые голы (xG): 1,84 - 1,80
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 17 - 12
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 18 - 12

Атлетико: Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Витсель, 46) - Рикельме (Лино, 68), Де Пауль (Аспиликуэта, 75), Коке, Сауль (Мората, 41) - Гризманн (Льоренте, 68), Корреа.

Жирона: Гассанига - Э. Гарсия, Лопес (Мартинес, 65), Блинд, Гутьеррес - Коуту, Ромеро (Торре, 57), А. Гарсия, Эррера (Порту, 65), Савио (Валери, 83) - Довбик (Стуани, 83).

Предупреждения: Сауль, Корреа, Льоренте - Эррера, Коуту.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ла Лига Жирона артем довбик

Статьи по теме

Довбик, несмотря на гол, получил невысокие оценки за матч с Атлетико Довбик, несмотря на гол, получил невысокие оценки за матч с Атлетико
Фергюсон рассказал, какой матч заставил его пожалеть о решении уйти на пенсию Фергюсон рассказал, какой матч заставил его пожалеть о решении уйти на пенсию
Довбик отметился ранним голом в ворота Атлетико Довбик отметился ранним голом в ворота Атлетико
Волошин получил две желтые за две минуты в матче Александрия - Динамо Волошин получил две желтые за две минуты в матче Александрия - Динамо
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Украина18:59
Волошин получил две желтые за две минуты в матче Александрия - Динамо
Бокс18:40
В контракте на бой Беринчик – Наваррете есть пункт о реванше
Европа18:40
Бавария достаточно уверенно переиграла Кельн
Европа18:28
Подготовка к празднованию: Фаны Байера переименовали одну из улиц Леверкузена в честь Алонсо
Бокс18:16
"Пошли бы выпить пиво": Фьюри удивил признанием о том, чтобы сделал с Джошуа
Европа17:59
Довбик, несмотря на гол, получил невысокие оценки за матч с Атлетико
Теннис17:50
Кубок Билли Джин Кинг-2024: Украина и Румыния проведут третий поединок в противостоянии
Европа17:39
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Европа17:25
Атлетико установил антирекорд эпохи Симеоне
Европа17:17
Артем Довбик: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK