Довбик, несмотря на гол, получил невысокие оценки за матч с Атлетико

В рамках 31-го тура чемпионата Испании ]Жирона проиграла Атлетико со счетом 3:1.

Статистические порталы SofaScore и Whoscored выставил оценки по итогам поединка. Артем Довбик получил довольно смешанные оценки от обоих ресурсов

SofaScore поставил украинцу 6.3 (хуже только его одноклубник Джон Солис с оценкой 6.1 - прим.). WhoScored был благосклоннее к форварду, оценив его в 6.5, что является довольно средним показателем среди игроков обеих команд.

На счету Артема гол, два нереализованных момента, 1 обводка, 14 точных пасов, 1 из 4 выигранных единоборств, 1 удар мимо ворот.

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