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Манчестер Сити - Лутон: Обзор и результат матча Чемпионата Англии

"Горожане" одержали уверенную победу в домашних стенах.
Сегодня, 19:14
Манчестер Сити
Манчестер Сити

В рамках 32-го тура Чемпионата Англии Манчестер Сити на своем стадионе встретился с Лутоном.

Для хозяев матч начался лучше не придумаешь. Уже на 2-ой минуте они повели в счете не без помощи соперника, а именно Даики Хашиоки, который отправил мяч в свои ворота.

Это был единственный гол в первой половине встречи, а после перерыва футболисты "горожан" уже забивали в ворота оппонента самостоятельно. Сперва это сделал Матео Ковачич, затем с пенальти отличился Эрлинг Холанд, а ближе к завершению матча Жереми Доку отличился с паса Йошко Гвардиола, а Йошко Гвардиол с паса Жереми Доку.

Между голами Холанда и Доку вписался Росс Баркли, который забил единственный мяч Лутона в этом матче.

Статистика матча Чемпионата Англии Манчестер Сити - Лутон

Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1

Голы: Хашиока (аг), 2, Ковачич, 64, Холанд, 76 (пен), Доку, 87, Гвардиол, 90+3 - Баркли, 81

xG: 3.34 - 0.70
Удары: 37 - 4
Удары в створ ворот: 13 - 2
Владение мячом: 73% - 27%

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Гвардиол - Льюис, Ковачич - Нунеш, Альварес, де Брюйне (Гомес, 81), Доку - Холанд (Бобб, 81)

Лутон Таун: Камински - Даути, Берк, Хашиока, Оньединма (Марк Энтони Эмека Нелсон, 88) - Берри (Раддок Мпанзу, 77), Баркли, Кларк (Натан Джонсон, 89) - Таунсенд (Вудроу, 59), Моррис, Чонг

Предупреждения: де Брюйне, 43

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ

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