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Почеттино: Челси в каждой игре не хватает 8-10 игроков

Аргентинец пожаловался на большое количество травм.
Сегодня, 16:37
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Наставник Челси Маурисио Почеттино высказался о сезоне в исполнении его команды.

По словам аргентинского специалиста, показать лучшие результаты "синим" помешало большое количество травм.

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"Представьте, если бы мы играли в еврокубках в этом сезоне со всеми повреждениями? Боже мой!

С командой, которая всегда состоит из 8/10 игроков, которых не хватает в каждой игре... Если добавить больше игр, нам будет очень трудно", - заявил Почеттино

Отметим, что завтра, 15 апреля, Челси сыграет с Эвертоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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