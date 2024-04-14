Почеттино: Челси в каждой игре не хватает 8-10 игроков
Аргентинец пожаловался на большое количество травм.
Наставник Челси Маурисио Почеттино высказался о сезоне в исполнении его команды.
По словам аргентинского специалиста, показать лучшие результаты "синим" помешало большое количество травм.
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"Представьте, если бы мы играли в еврокубках в этом сезоне со всеми повреждениями? Боже мой!
С командой, которая всегда состоит из 8/10 игроков, которых не хватает в каждой игре... Если добавить больше игр, нам будет очень трудно", - заявил Почеттино
Отметим, что завтра, 15 апреля, Челси сыграет с Эвертоном.
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