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Кингсли Коман впервые в карьере остался без чемпионского титула

Байер оборвал серию французского вингера из поочередных побед в национальных чемпионатах.
Сегодня, 10:48
Кингсли Коман / Getty Images
Кингсли Коман / Getty Images

Вингер мюнхенской Баварии Кингсли Коман впервые за 12 сезонов профессиональной карьеры не стал чемпионом.

Победная серия французского футболиста была завершена после того, как леверкузенский Байер досрочно выиграл Бундеслигу. "Фармацевты" накануне разгромили в 29-м туре чемпионата Вердер (5:0) и обеспечили себе первый в 120-летней истории клуба чемпионский титул.

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Коман свое первое чемпионство завоевал в кампании-2012/2013, выступая за ПСЖ. После чего на протяжении еще десяти сезонов француз неизменно выигрывал национальные чемпионаты. На счету игрока даже два титула в сезоне-2015/2016 - в Италии с Ювентусом и в Германии с Баварией.

Всего Коман завоевал 12 чемпионских трофеев: он дважды побеждал в Лиге 1 с ПСЖ, дважды выиграл Серию А с Ювентусом и взял восемь титулов Бундеслиги с Баварией.

Ранее сообщалось, что Байер установил новый рекорд среди топ-5 лиг.

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