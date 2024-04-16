iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Футболисты Челси едва не подрались за право пробить пенальти в матче с Эвертоном

Имея на поле штатного пенальтиста, "синие" умудрились довести ситуацию до подобного.
Сегодня, 00:24
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Челси камня на камне не оставил от Эвертона, разгромив своего оппонента со счетом 6:0 в рамках 33-го тура АПЛ.

Одним из самых памятных моментов данной встречи стал спор игроков лондонского клуба за право пробить пенальти в середине второго тайма.

Нони Мадуэке заработал 11-метровый, который он сам же и планировал пробить, о чем сразу же заявил, схватив мяч.

Но пробить пенальти захотел и Николас Джексон, вступивший в перепалку с одноклубником. Затем там же оказался штатный пенальтист "пенсионеров" Коул Палмер. 

В ситуацию вмешался капитан Конор Галлахер, отдавший мяч Палмеру. Лучший бомбардир Челси справился со своей задачей, оформив при этом покер.

Читай также: Арсенал летом будет искать игрока на позицию Зинченко

Стоит также отметить, что Коул Палмер догнал Эрлинга Холанда в гонке бомбардиров АПЛ - у хавбека Челси, как и форварда Манчестер Сити, 20 голов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси эвертон АПЛ

Статьи по теме

Челси с покером Палмера уничтожил Эвертон Челси с покером Палмера уничтожил Эвертон
Эвертон оспорил снятие двух очков Эвертон оспорил снятие двух очков
Ред Булл предлагал Норрису занять место Переса, Алонсо и Хэмилтон просились, но им отказали Ред Булл предлагал Норрису занять место Переса, Алонсо и Хэмилтон просились, но им отказали
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Формула 100:55
Ред Булл предлагал Норрису занять место Переса, Алонсо и Хэмилтон просились, но им отказали
Формула 100:45
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 100:35
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Европа00:24
Футболисты Челси едва не подрались за право пробить пенальти в матче с Эвертоном
Европа00:05
Челси с покером Палмера уничтожил Эвертон
Вчера, 23:33
Формула 123:33
Руководитель Альпин опроверг информацию о возможной продаже команды
Европа23:08
Нужна еще одна звезда: Златан получил ответственное задание от владельца Милана
Европа22:55
Палмер установил уникальное бомбардирское достижение в истории Челси
НБА22:41
Марк Дэйно из Оклахомы - лучший тренер года в НБА
22:40
Украиина разгромно проиграла Бразилии, Франция разбила Литву на межународном турнире по футзалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK