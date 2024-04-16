Футболисты Челси едва не подрались за право пробить пенальти в матче с Эвертоном

Имея на поле штатного пенальтиста, "синие" умудрились довести ситуацию до подобного.

Челси камня на камне не оставил от Эвертона, разгромив своего оппонента со счетом 6:0 в рамках 33-го тура АПЛ.

Одним из самых памятных моментов данной встречи стал спор игроков лондонского клуба за право пробить пенальти в середине второго тайма.

Нони Мадуэке заработал 11-метровый, который он сам же и планировал пробить, о чем сразу же заявил, схватив мяч.

Но пробить пенальти захотел и Николас Джексон, вступивший в перепалку с одноклубником. Затем там же оказался штатный пенальтист "пенсионеров" Коул Палмер.

В ситуацию вмешался капитан Конор Галлахер, отдавший мяч Палмеру. Лучший бомбардир Челси справился со своей задачей, оформив при этом покер.

Someone needs a serious word with Madueke and Jackson…



Embarrassing behaviour! 🫣 pic.twitter.com/YcePVpH4Eq — EPL Bible (@EPLBible) April 15, 2024

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Стоит также отметить, что Коул Палмер догнал Эрлинга Холанда в гонке бомбардиров АПЛ - у хавбека Челси, как и форварда Манчестер Сити, 20 голов.

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