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Один из лидеров Ман Сити высказался о задачах на сезон

"Горожане" снова хотят требл.
Сегодня, 20:59
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Полузащитник английского Манчестер Сити Бернарду Силва высказался о задачах команды на сезон.

По словам португальского футболиста, он и его партнеры во второй раз подряд хотят завоевать требл.

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"Очевидно, что эта возможность выиграть второй требл подряд вдохновляет и мотивирует. Мы хотим создать наследие. Мы хотим в четвертый раз подряд выиграть АПЛ. Мы хотим второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Если же мы выиграем два требла подряд, это и станет нашим наследием.

Однако сделать это будет очень сложно, потому что за одну неделю мы можем вылететь отовсюду, но мы боремся", - цитирует Силву Goal.

Отметим, что завтра, 17 апреля, манкунианцы могут или приблизиться к этому, или лишиться этой возможности в зависимости от результата ответного матча с Реалом Мадрид (первая игра завершилась со счетом 3:3 - прим.)

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