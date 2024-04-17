Защитник Ман Сити перед матчем с Реалом в шестой раз стал отцом

Хотя в январе разошелся с мамой новорожденного из-за рождения пятого ребенка от другой женщины.

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер в шестой раз стал отцом, пишет The Sun.

Первая супруга игрока Энни Килнер недавно родила четвертого сына, имя которого не разглашается.

Напомним, Уокер и Килнер расстались в январе после того, как стало известно, что другая подруга защитника родила от него второго ребенка.

Однако, рождения четвертого сына заставило пару вновь пересмотреть свои отношения, тем более, что футболист ранее принес свои публичные извинения.

Как утверждает издание, Уокер сейчас счастлив рядом с Килнер, и они готовы еще раз попробовать построить здоровые отношения. Тем более, что в последние месяцы Кайл поддерживал ее изо всех сил, а также был рядом во время родов.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка Манчестер Сити - Реал.

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