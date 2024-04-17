Цыганков рискует пропустить второй матч Жироны подряд

Футболист испанской Жироны Виктор Цыганков все еще имеет проблемы со здоровьем.

Как сообщает издание Comunicate, вингер пропустил последнюю тренировку команды, поскольку продолжает испытывать дискомфорт в икроножной мышце.

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Участие Цыганкова в матче с Кадисом, который состоится 20 апреля под большим вопросом. Он уже пропустил игру с Атлетико.

В текущей кампании украинец провел 26 матчей, забив 8 голов и отдав 4 ассиста.

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