Цыганков рискует пропустить второй матч Жироны подряд
Виктор ощущает дискомфорт в икроножной мышце.
Футболист испанской Жироны Виктор Цыганков все еще имеет проблемы со здоровьем.
Как сообщает издание Comunicate, вингер пропустил последнюю тренировку команды, поскольку продолжает испытывать дискомфорт в икроножной мышце.
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Участие Цыганкова в матче с Кадисом, который состоится 20 апреля под большим вопросом. Он уже пропустил игру с Атлетико.
В текущей кампании украинец провел 26 матчей, забив 8 голов и отдав 4 ассиста.
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