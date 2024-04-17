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Цыганков рискует пропустить второй матч Жироны подряд

Виктор ощущает дискомфорт в икроножной мышце.
Сегодня, 23:06
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Футболист испанской Жироны Виктор Цыганков все еще имеет проблемы со здоровьем.

Как сообщает издание Comunicate, вингер пропустил последнюю тренировку команды, поскольку продолжает испытывать дискомфорт в икроножной мышце.

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Участие Цыганкова в матче с Кадисом, который состоится 20 апреля под большим вопросом. Он уже пропустил игру с Атлетико.

В текущей кампании украинец провел 26 матчей, забив 8 голов и отдав 4 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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