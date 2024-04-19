Почеттино: Палмер гораздо сильнее, чем мы ожидали

Аргентинец в восторге от своего подопечного.

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался об игре полузащитника Коула Палмера.

"Говорю откровенно – Коул гораздо сильнее, чем мы ожидали в начале".

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"Его цифры – следствие его работы. Он играет очень хорошо", – сказал Почеттино в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету 21-летнего англичанина 20 голов и 9 ассистов в 27 матчах АПЛ.

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