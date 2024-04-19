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Источник объяснил, почему Гвардиола решил продать Палмера

Хавбек не подходил испанцу по профилю.
Сегодня, 16:50
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Источники в Ман Сити объяснили, почему клуб согласился продать Коула Палмера, пишет The Guardian.

Напомним, 21-летний хавбек неожиданно перешел в Челси в последний день трансферного окна за 47 млн евро. За "синих" Палмер провел уже 41 матч, в которых забил 25 голов отдал 13 ассистов.

Издание, ссылаясь на свои источники в Сити, пишет, что решение отпустить Палмера принял сам Гвардиола. Игрок не подходил тому профилю футболиста, с которыми предпочитает работать испанский наставник.

У Палмера "слишком сводоболюбивый дух", а потому клуб решился отпустить игрока, а на вырученные деньги купить более подходящего хавбека. Сейчас, например, Сити активно интересуется Мусиалой и Пакета.

Ранее также в МЮ сообщили, что ситуация с Гарначо исчерпана.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коул Палмер

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