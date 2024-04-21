Итальянский талант пропустит Евро-2024 из-за тяжелой травмы

Лондонский Тоттенхэм понес серьезную потерю почти ниоткуда.

Дестини Удоджи сообщил в своем Instagram, что ему сделали операцию. В последнем матче он отыграл 90 минут и никаких сообщений о травме после этого не было.

Итальянский защитник рассказал, что из-за повреждения пропустит минимум 3 месяца. Это означает, что футболист пропустит конец сезона и Евро-2024, на который у него были все шансы поехать.

Вероятнее всего, у Удоги произошел рецедив травмы мышц задней группы бедра, но официальной информации пока нет, ведь характер травмы 21-летний Дестини не уточнил.

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