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Тен Хаг: Я уверен, что у нас есть хорошие шансы против Ман Сити в финале

Нидерландец оценил возможную победу в Кубке Англии.
Вчера, 23:11
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В рамках полуфинала Кубка Англии Ман Юнайтед с трудом победил Ковентри.

После поединка Эрик тен Хаг оценил шансы своей команды в финале. По словам нидерландца, его подопечные могут победить Ман Сити.

"Я хочу выиграть финал у Ман Сити. 

Я уверен, что у нас есть хорошие шансы выиграть этот финал, хотя мы играем с лучшей командой мира. 

В этом сезоне было много взлетов, но также и много падений. Победа в Кубке Англии не делает его успешным, мы хотим выиграть больше", - сказал специалист.

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