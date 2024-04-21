Тен Хаг: Я уверен, что у нас есть хорошие шансы против Ман Сити в финале

В рамках полуфинала Кубка Англии Ман Юнайтед с трудом победил Ковентри.

После поединка Эрик тен Хаг оценил шансы своей команды в финале. По словам нидерландца, его подопечные могут победить Ман Сити.

"Я хочу выиграть финал у Ман Сити.

Я уверен, что у нас есть хорошие шансы выиграть этот финал, хотя мы играем с лучшей командой мира.

В этом сезоне было много взлетов, но также и много падений. Победа в Кубке Англии не делает его успешным, мы хотим выиграть больше", - сказал специалист.

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