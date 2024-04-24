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"Восхищение растет с каждым сезоном": Гвардиола высоко оценил работу экс-тренера Шахтера

Пеп сделал комплимент Роберто де Дзерби перед очной встречей.
Сегодня, 15:48
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В рамках перенесенного матча 29-го тура АПЛ Ман Сити завтра, 25 апреля, встретится с Брайтоном.

Перед поединком наставник «горожан» Пеп Гвардиола провел пресс-конференцию, на которой положительно высказался о работе своего коллеги и рулевого следующего соперника Роберто де Дзерби.

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"Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым сезоном. 

То, как они играют, всегда остается неизменным. Де Дзерби делал и делает невероятную работу в Брайтоне", - сказал испанский специалист.

Отметим, что в прошлом сезоне де Дзерби впервые в истории вывел «чаек» в еврокубки, но в текущей кампании не справился с борьбой на два фронта, вылетев из 1/8 финала Лиги Европы, и занимая в АПЛ 10 место.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола

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