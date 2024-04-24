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Президент Ла Лиги высказался о вероятности проведения матчей заграницей

Хавьер Тебас заверил, что, вероятно, уже через год Чемпионат Испании будет играть в других странах.
Сегодня, 17:33
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал идею проведения матчей Чемпионата Испании заграницей.

По словам функционера, уже через один сезон, вполне вероятно, клубам элитного дивизиона придется ездить в другие страны, чтобы играть внутренний чемпионат.

"Мы будем играть официальные матчи лиги за рубежом, вероятно, начиная уже с сезона-2025/26", - заявил Хавьер.

Напомним, ранее Президент Ла Лиги странным постом в соцсетях ответил на критику после скандала в Эль КласикоТебас странно отреагировал на критику Лиги после Эль-Класико.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Хавьер Тебас

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