Президент Ла Лиги высказался о вероятности проведения матчей заграницей

Хавьер Тебас заверил, что, вероятно, уже через год Чемпионат Испании будет играть в других странах.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал идею проведения матчей Чемпионата Испании заграницей.

По словам функционера, уже через один сезон, вполне вероятно, клубам элитного дивизиона придется ездить в другие страны, чтобы играть внутренний чемпионат.

"Мы будем играть официальные матчи лиги за рубежом, вероятно, начиная уже с сезона-2025/26", - заявил Хавьер.

Напомним, ранее Президент Ла Лиги странным постом в соцсетях ответил на критику после скандала в Эль КласикоТебас странно отреагировал на критику Лиги после Эль-Класико.

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