Икарди выпустил тизер грядущего трека в честь Ванды
Известная пара продолжает прославлять свои отношения.
Нападающий Галатасарая Мауро Икарди выпустит трек и клип в ближайшее время.
Аргентинец вместе со своей женой Вандой Нарой записали совместную песню, которая уже в четверг, 25 апреля, выйдет в свет.
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Отметим, Икарди является автором слов данного произведения, о чем он сам признался в соцсетях.
В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 20 голов и 7 ассистов в 29 матчах чемпионата Турции.
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