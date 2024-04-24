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Икарди выпустил тизер грядущего трека в честь Ванды

Известная пара продолжает прославлять свои отношения.
Сегодня, 17:50
Нара и Икарди / Instagram
Нара и Икарди / Instagram

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди выпустит трек и клип в ближайшее время.

Аргентинец вместе со своей женой Вандой Нарой записали совместную песню, которая уже в четверг, 25 апреля, выйдет в свет.

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Отметим, Икарди является автором слов данного произведения, о чем он сам признался в соцсетях.

В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 20 голов и 7 ассистов в 29 матчах чемпионата Турции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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