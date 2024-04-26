"Amor Verdadero": Икарди и Ванда опубликовали совместный клип
Всем известная пара продолжает зарабатывать на своей любви.
Нападающий Галатасарая Мауро Икарди и его жена Ванда Нара опубликовали совместный трек.
Аргентинская известная пара в соцсетях сделала несколько тизеров, а лишь сегодня выложили в Ютуб крайне откровенный клип.
Не так давно Ванда выпустила клип на трек "Money". Данное видео сумело набрать в Ютубе более миллиона просмотров.
Напомним, Нара и Мауро поженились в 2014 году, у них две дочери — Франческа и Изабелла.
Ранее сообщалось, что Ванда ошарашила своим образом на матче Галатасарая.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!