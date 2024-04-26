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"Amor Verdadero": Икарди и Ванда опубликовали совместный клип

Всем известная пара продолжает зарабатывать на своей любви.
Сегодня, 20:19
Икарди и Ванда / instagram.com/wanda_icardi/
Икарди и Ванда / instagram.com/wanda_icardi/

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди и его жена Ванда Нара опубликовали совместный трек.

Аргентинская известная пара в соцсетях сделала несколько тизеров, а лишь сегодня выложили в Ютуб крайне откровенный клип.

Не так давно Ванда выпустила клип на трек "Money". Данное видео сумело набрать в Ютубе более миллиона просмотров.

Напомним, Нара и Мауро поженились в 2014 году, у них две дочери — Франческа и Изабелла.

Ранее сообщалось, что Ванда ошарашила своим образом на матче Галатасарая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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