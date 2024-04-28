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Место Лунина не под угрозой: Куртуа поедет на матч с Баварией лишь, чтобы поддержать команду

Тибо пока не готов играть.
Сегодня, 18:36
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, похоже, может быть спокойным за место в старте на матч против Баварии.

Как сообщает издание Marca, попадание Тибо Куртуа в заявку на игру с мюнхенцами связано исключительно с желанием бельгийца поддержать команду лично.

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Сейчас вратарь еще не полностью готов к тому, чтобы играть с первых минут.

Отметим, что матч Бавария - Реал состоится 30 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Андрей Лунин

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