Место Лунина не под угрозой: Куртуа поедет на матч с Баварией лишь, чтобы поддержать команду
Тибо пока не готов играть.
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, похоже, может быть спокойным за место в старте на матч против Баварии.
Как сообщает издание Marca, попадание Тибо Куртуа в заявку на игру с мюнхенцами связано исключительно с желанием бельгийца поддержать команду лично.
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Сейчас вратарь еще не полностью готов к тому, чтобы играть с первых минут.
Отметим, что матч Бавария - Реал состоится 30 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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