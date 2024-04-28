ПСЖ стал чемпионом Франции благодаря поражению Монако от Лиона

Монегаски не смогли одолеть "львов" в голевой перестрелке.

В рамках 31-го тура Чемпионата Франции Монако на выезде встретился с Лионом.

Монегаски сразу вышли вперед благодаря голу Виссама Бен Еддера, но еще до перерыва «львы» не только сравняли счет, но и вышли вперед

После перерыва Бен Еддер восстановил преимущество и почти вывел команду вперед, но его третий гол не засчитали из-за положения вне игры.

На 84-ой минут Малик Фофана забил третий гол Лиона, который позволил команде выиграть, а Монако лишил даже чисто теоретических шансов на чемпионство.

Таким образом, ПСЖ в третий раз подряд стал чемпионом Франции.

Статистика матча Чемпионата Франции Лион - Монако

Лион - Монако 3:2

Голы: Ляказетт, 22, Бенрама, 26, Фофана, 84 - Бен Еддер, 1, 60

xG: 2.66 - 1.51

Удары: 15 - 13

Удары в створ ворот: 5 - 3

Владение мячом: 46% - 54%

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