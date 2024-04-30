iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин все же выйдет в старте на матч против Баварии

Андрей сыграет с первых минут, несмотря, на присутствие в заявке Тибо Куртуа.
Сегодня, 21:11
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов Реал на выезде встретится с Баварией.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти определился с составом на матч. Украинец Андрей Лунин оказался в старте на данный поединок.

Рулевой мюнхенцев Томас Тухель также уже определил 11 футболистов, которые выйдут с первых минут.

Отметим, что матч Бавария - Реал начнется сегодня в 22:00. На нашем сайте будет доступен онлайн противостояния.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Андрей Лунин

Статьи по теме

"Он тот, с чьим именем связывают новую эру": Игрок Реала комплиментарно высказался о Мусиале "Он тот, с чьим именем связывают новую эру": Игрок Реала комплиментарно высказался о Мусиале
Бывший тренер МЮ станет новым наставником Баварии – СМИ Бывший тренер МЮ станет новым наставником Баварии – СМИ
Боруссия или Бавария? Левандовски рассказал, кого хотел бы видеть в финале ЛЧ Боруссия или Бавария? Левандовски рассказал, кого хотел бы видеть в финале ЛЧ
Легенда Баварии - о матче с Реалом: Такие противостояния разжигают страсть Легенда Баварии - о матче с Реалом: Такие противостояния разжигают страсть
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились все четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:51
Фанат российского рубля и легенда Челси: Мы не знаем, как на Мудрика повлияла война
Лига Чемпионов21:45
Бавария - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:42
"Он тот, с чьим именем связывают новую эру": Игрок Реала комплиментарно высказался о Мусиале
ММА21:21
"В тот вечер это был не я": Ковингтон потребовал реванш у Эдвардса
Европа21:11
Лунин все же выйдет в старте на матч против Баварии
Европа20:52
Тренер ПСЖ - о статусе фаворита в полуфинале ЛЧ: СМИ почти ничего не знают о футболе
Европа20:49
Бывший тренер МЮ станет новым наставником Баварии – СМИ
Европа20:22
Манчестер Юнайтед готов продать свою главную звезду
Европа19:54
Тренер сборной Бельгии - о Куртуа: Мы сосредоточены на тех игроках, которые в хорошей форме
Европа19:48
Арсенал подпишет новый контракт со своим полузащитником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK