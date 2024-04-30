Лунин все же выйдет в старте на матч против Баварии
Андрей сыграет с первых минут, несмотря, на присутствие в заявке Тибо Куртуа.
В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов Реал на выезде встретится с Баварией.
Наставник "сливочных" Карло Анчелотти определился с составом на матч. Украинец Андрей Лунин оказался в старте на данный поединок.
Рулевой мюнхенцев Томас Тухель также уже определил 11 футболистов, которые выйдут с первых минут.
Отметим, что матч Бавария - Реал начнется сегодня в 22:00. На нашем сайте будет доступен онлайн противостояния.
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