Лунин все же выйдет в старте на матч против Баварии

Андрей сыграет с первых минут, несмотря, на присутствие в заявке Тибо Куртуа.

В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов Реал на выезде встретится с Баварией.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти определился с составом на матч. Украинец Андрей Лунин оказался в старте на данный поединок.

Рулевой мюнхенцев Томас Тухель также уже определил 11 футболистов, которые выйдут с первых минут.

Отметим, что матч Бавария - Реал начнется сегодня в 22:00. На нашем сайте будет доступен онлайн противостояния.

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