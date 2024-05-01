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Ливерпуль определился с первым подписанием под руководством нового тренера

Тен Купмайнерс должен стать первым новичком Арне Слота.
Сегодня, 14:37
Тен Купмайнерс / Getty Images
Тен Купмайнерс / Getty Images

Английский Ливерпуль определился с первым желанным новичком в эпоху после Юргена Клоппа.

Как сообщает издание Daily Mail, «красные» нацелились на полузащитника Аталанты Тена Купмайнерса. Нидерландца желает приобрести лично Арне Слот, который заменит Клоппа на посту тренера клуба.

Хавбек оценивается в 50 млн фунтов стерлингов и уже заявил о своем желании покинуть стан «богини» летом 2024 года.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что Слот не будет иметь финального слова в вопросе трансферной политики Ливерпуля в отличие от Клоппа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Тен Купмайнерс

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