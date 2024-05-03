Почеттино - о победе над Тоттенхэмом: Впервые в этом сезоне я так счастлив

В рамках перенесенного матча 26-го тура АПЛ Челси уверенно одолел Тоттенхэм.

Наставник "синих" Маурисио Почеттино остался очень доволен победой и похвалил свою команду за проявление борьбы.

"Мы верим в наших игроков, и даже в текущих обстоятельствах мы действительно считаем, что мы имеем возможность показать, что мы верим в нашу работу, нашу философию. Отдаю честь футболистам. Они хорошо отнеслись к этой игре, отлично играли в первом тайме, защищались.

Думаю, впервые в этом сезоне я настолько счастлив, потому что это тот момент, когда команда после 10 месяцев работы начала осознавать, что нам надо бороться. И сегодня мы прекрасно это делали.

Не знаю, лучшая ли это наша игра, но главное - ощущения. Несмотря на негативные обстоятельства, мы показали, что хорошо выполняем свою работу.

Тяжело каждую неделю видеть, что я нахожусь под пристальным вниманием, что меня судят. Но не мне решать, быть мне здесь или не быть. Если мы хотим войти в историю Челси, нам еще многое предстоит сделать. Посмотрим, будет ли у нас время на то, чтобы идти по этому пути", - сказал Почеттино.

Сейчас Челси идет на 8 месте, отставая, от конкурентов в борьбе за Лигу Конференций и Лигу Европы в лице Ньюкасла и Ман Юнайтед на 2 и 3 очка соответственно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!