Тен Гаг подтвердил, что Манчестер Юнайтед летом хотел приобрести Кейна

Но Эрик уверен, что Расмус Хойлунд сможет со временем достичь уровня Гарри.

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Гаг подтвердил летний интерес клуба к Гарри Кейну.

По словам нидерландского специалиста, манкунианцы решили приобрести Расмуса Хойлунда лишь после того, как потерпели неудачу с английским форвардом.

"Да, вы знаете, что Кейн забьет вам 30 голов. Это нападающий, который уже доказал это, которого мы хотели подписать, но не смогли.

Поэтому мы выбрали Хойлунда. Это большой талант. Расмус достигнет этой отметки [30 голов], но ему нужно время", - заявил Тен Гаг в интервью Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Ман Юнайтед хочет подписать вингера Кристал Пэлас.

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