Валенсия определилась с судьбой Яремчука

Форвард Валенсии Роман Яремчук летом вернется в Брюгге после окончания аренды. Об этом сообщает El Gol Digital.

Испанский клуб высоко оценивает игрока, но не может выкупить его контракт. Брюгге планирует выручить около 4 миллионов евро за украинца, чтобы компенсировать часть затрат на его приобретение.

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Напомним, Яремчук перешел в Брюгге из Бенфики за 17 миллионов евро в 2022 году.

В текущем сезоне на счету 28-летнего нападающего всего три гола в 21 матче Ла Лиги.

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